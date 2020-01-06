«إشراق» تقر الإدراج في السوق السعودي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

صادقت الجمعية العمومية لشركة «إشراق للاستثمار»، أمس، على إدراج أسهمها في البورصة السعودية «تداول»، فيما رفضت الموافقة على خفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وفوضت الجمعية مجلس إدارة الشركة لمتابعة وتنفيذ واتخاذ جميع التدابير لضمان الانتهاء من عملية الإدراج الجزئي لأسهم الشركة في السعودية.

كما أعطت الجمعية مجلس الإدارة التفويض لمدة ثلاث سنوات لاتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة فيما يخص الإدراج في السوق السعودي. ورفضت الجمعية العمومية بإجماع غالبية المساهمين تخفيض رأس مال الشركة إلى 1.348 مليار درهم من 2.325 مليار درهم بقيمة الخسائر المتراكمة البالغة 976.7 مليون درهم في 30 سبتمبر الماضي. وبناء على البند السابق لم يتم الموافقة كذلك على تعديل المادة (6) من رأس المال المصدر من النظام الأساسي بأن يصبح رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل هو 1.348 مليار درهم.

كانت «إشراق» أعلنت قبل أيام أن بإمكانها تغطية خسائرها المتراكمة من خلال أرباحها السنوية كل سنة، دون الحاجة لخفض رأس مالها، مشيرة إلى أنه في حال عدم موافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية على تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، فإنه لا يوجد مانع في المضي قدماً دون هذا التخفيض. وقالت الشركة، إن هناك إمكانية لتوزيع الأرباح السنوية بغض النظر عن الخسائر.