الصين تسمح بفروع بنوك أجنبية

المصدر: بكين - أ ف ب

رفعت الصين أحد القيود الكبرى المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاع المالي، استجابة لطلب أمريكي قديم في ظل الحرب التجارية الشديدة الجارية بين البلدين، وبذلك بات بإمكان المصارف الأجنبية فتح فروع في الصين وامتلاك رأسمالها كاملاً بدون اتخاذ شريك محلي، وفقاً لما أعلنته هيئة ضبط القطاع المصرفي في بيان.

وكانت الصين تفرض على المصارف الأجنبية اتخاذ شريك محلي ولم تكن تسمح لها بامتلاك أكثر من 49% من الشركات التي تستثمر فيها.

ويبدو هذا الإعلان بمثابة بادرة حسن نية من الصين للولايات المتحدة. وتَعِد بكين بفتح اقتصادها أكثر أمام الاستثمارات الأجنبية، لكنها كانت تماطل في الوفاء بوعدها في القطاع المالي.

وكشفت الصين في أكتوبر عن جدول زمني لرفع العديد من القيود، وسمح لمصرف «يو بي إس» السويسري في ديسمبر الماضي بامتلاك غالبية الأسهم في أنشطتها في الصين.