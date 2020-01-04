المكسيك ترفع أسعار المواد الغذائية

المصدر: مكسيكو سيتي - وكالات

أبلغت السلطات المكسيكية صغار التجار في المكسيك أمس، بأن البلاد ستشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية المختلفة، ومن بينها الحليب والخبز والكعك المحلى والوجبات الخفيفة، وفقاً لما أوردته صحيفة «ال يونيفرسال».

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن الصحيفة القول: إن كوثيموك ريفيرا رئيس التحالف الوطني لصغار التجار أكد أن الحليب ومنتجات الألبان الأخرى ستشهد زيادة بمقدار واحد إلى ثلاثة بيزو. وقال ريفيرا إن الوجبات الخفيفة ستشهد زيادة تصل إلى 1.5 بيزو.

يذكر أن التضخم السنوي في النصف الأول من ديسمبر الماضي انخفض إلى 2.63%، وهي نسبة تقل عن النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 3٪.