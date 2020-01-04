انكماش قطاع البناء في بريطانيا

المصدر: لندن - د ب أ

انكمش قطاع البناء في بريطانيا خلال ديسمبر الماضي، في أطول سلسلة من التراجع يشهدها القطاع منذ الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» أن حالة الغموض السياسي ألقت بظلالها على حجم الطلب.

وانخفض مؤشر مؤسسة «إي.إتش.ماركيت» لأبحاث السوق الخاص بقطاع البناء إلى 44.4 نقطة، فيما توقع خبراء الاقتصاد أن يسجل المؤشر 45.9 نقطة.

وانكمش قطاع الهندسة المدنية في بريطانيا بأسرع وتيرة له منذ مارس 2009، عندما تراجعت حركة بيع وبناء العقارات في بريطانيا.

ونقلت «بلومبرغ» عن تيم مور المسؤول بمؤسسة «أي.إتش ماركيت» قوله إن «قطاع البناء في بريطانيا تراجع خلال الربع الأخير 2019، وتعطي المؤشرات المستقبلية بعض الأمل في أن أداء القطاع سوف يتحسن خلال الشهور المقبلة».