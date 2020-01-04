الذهب قرب أعلى سعر في 6 سنوات والبلاتين يخترق 1000 دولار

المصدر: لندن - الوكالات

قفزت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في 6 سنوات خلال التعاملات أمس متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب 1.51% إلى 1551.1 دولاراً للأوقية، خلال التعاملات لتتداول قرب أعلى مستوياتها في 6 سنوات وسط إقبال المستثمرين على الملاذات بفعل اشتعال الأوضاع في الشرق الأوسط الشرق الأوسط.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 1.29% إلى 1548.79 دولاراً للأوقية. وتتجه أسعار المعدن الثمين نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 3%.

وارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة 0.22% إلى 97.055 نقطة. كما ارتفعت العقود الآجلة للبلاتين 1.17% عند 991.63 دولاراً للأوقية، بعدما قفزت في وقت سابق إلى 1001.4 دولار وهو المستوى الأعلى منذ فبراير 2018.

وعلى مدار الأسبوع ارتفع الذهب نحو 2% في المعاملات الفورية، متجهاً صوب مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وتدعم المعدن أكثر بانخفاض الدولار إلى أدنى مستوياته في 9 أسابيع أمام الين الذي يعد ملاذاً آمناً.

وسجلت الفضة أعلى مستوياتها فيما يربو على شهرين عند 18.25 دولاراً، وزادت خلال التعاملات 0.8% إلى 18.17 دولاراً للأوقية وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1964.87 دولاراً، ليصبح بصدد صعود أسبوعي يتجاوز 3%.