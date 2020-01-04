كوميرتس بنك يمهد الطريق أمام الاستحواذ الكامل على "كومدايركت بنك"

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

مهد مصرف كوميرتس بنك الألماني الطريق أمام الاستحواذ الكامل على شركة الخدمات المالية عبر الإنترنت «كومدايركت بنك» عبر شراء حصة «بتروس أدفايزرز ليمتد» في الشركة لتصل حصة البنك الألماني فيها إلى أكثر من 90% ولم يعلن كوميرتس بنك أمس عن سعر الصفقة.

وأشارت بلومبرج إلى أن الاستحواذ على شركة خدمات مالية رقمية يمثل مرحلة مهمة من خطة إعادة هيكلة واسعة أعلنها مارتن تسايلكه الرئيس التنفيذي لمصرف كوميرتس بنك في سبتمبر الماضي بعد فشل محادثات الاندماج مع منافسه دويتشه بنك.

وتمثل الصفقة ثاني محاولة من جانب كوميرتس بنك للاستحواذ على الشركة بالكامل بعد فشل المحاولة الأولى منذ أسابيع.

وقال تسايلكه «أعددنا أساس دمج كامل لكومدايركت في كوميرتس بنك... هذه خطوة مهمة لتنفيذ دمج فرع الخدمات المصرفية المباشرة الناجح لدينا وتحقيق وفر في النفقات».