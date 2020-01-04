نشاط المصانع في أميركا في ديسمبر هو الأضعف في 10 سنوات

انكمش قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في ديسمبر بأسرع وتيرة في أكثر من 10 سنوات مع هبوط طلبات الشراء الجديدة إلى أدنى مستوى في حوالي 11 عاماً وتراجع التوظيف في المصانع لخامس شهر على التوالي

. وقال معهد إدارة المعروض أمس إن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد تراجع إلى 47.2 الشهر الماضي من 48.1 في نوفمبر وهذه هي أدنى قراءة منذ يونيو 2009 وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 49.0.

وتعرض قطاع الصناعات التحويلية لضغوط معظم النصف الثاني من 2019 بسبب جولات الرسوم الجمركية المتبادلة بين واشنطن وبكين والتي أبطأت تدفق البضائع بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسجلت مؤشرات فرعية رئيسية للنشاط أدنى مستوياتها في سنوات الشهر الماضي وهبط مؤشر التوظيف إلى 45.1 في ديسمبر من 46.6 في نوفمبر مسجلاً أدنى قراءة منذ يناير 2016. نيويورك - رويترز