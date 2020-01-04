عُملات الملاذ الآمن تقفز لأعلى مستوياتها في شهور

المصدر: لندن - رويترز

قفزت عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني إلى أعلى مستوياتها في شهور أمس وسجل الين الياباني ذروته في شهرين عند 107.92 مقابل الدولار الأمريكي وزاد 0.5 % خلال التعاملات أمس مع تحصن المستثمرين باملاذات الآمنة وابتعادهم عن المخاطرة.

ويُنظر إلى الين عادة كملاذ آمن من المخاطر، نظراً لوضع اليابان كأكبر بلد دائن في العالم. وتضخمت تحركات العملة أيضا في ظل معاملات هزيلة بسبب عطلة في طوكيو.

وصعد الفرنك السويسري، الذي يعتبر ملاذاً آمناً هو الآخر، إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر عند 1.0824 مقابل اليورو.

وبلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوياته في أسبوع أمام العملة الأوروبية الموحدة.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى 1.3117 دولار، وفقد 0.1 % أمام اليورو ليسجل 85.10 بنساً.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية بنسبة هامشية 0.11% إلى 6.9722 يوان فيما سجل دولار هونج كونج إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2017، وسط توقعات بأن تكاليف الاقتراض سترتفع في ظل الطلب الموسمي على السيولة النقدية قبل عطلة رأس السنة القمرية في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارتفع دولار هونج كونج بنحو 0.12% إلى 7.7808 مقابل الدولار الأمريكي، خلال التعاملات وذلك بعدما سجل خلال ديسمبر أكبر ارتفاع شهري منذ عام 2008.