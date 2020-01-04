تراجع عوائد سندات منطقة اليورو

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت عوائد السندات الحكومية بأنحاء منطقة اليورو أمس مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية.

ونزلت عائدات السندات الاتحادية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهي من الملاذات الآمنة، لأدنى مستوياتها في عامين.

وبلغت عوائد السندات الإسبانية أقل مستوى في خمسة أسابيع وهبطت تكاليف الاقتراض في إيطاليا عشر نقاط أساس تقريباً.

وانخفضت عوائد السندات الألمانية التي تعتبر واحدة من أكثر الأصول أماناً في العالم بشكل حاد عبر شتى آجال الاستحقاق.

ونزلت عوائد السندات الاتحادية لأجل 10 سنوات 7 نقاط أساس إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند -0.29% لتقل بواقع 13 نقطة أساس عن أعلى مستوياتها في 7 أشهر الذي بلغته قبل يوم فقط.

وفي سائر منطقة اليورو، هبطت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بين 6 و9 نقاط أساس، وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أدنى مستوياتها في 3 أسابيع عند حوالي 1.81%.

ونزلت عائدات السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات 7 نقاط أساس إلى 0.38%.