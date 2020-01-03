تراجع البورصات العالمية بعد مقتل سليماني

المصدر: أ ف ب

سجلت اسواق المال الكبرى في العالم تراجعا اليوم الجمعة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط بعد الإعلان عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية في بغداد، ما أثار مخاوف من نزاع في المنطقة الغنية بالمحروقات.

وفي تعاملات الأسواق الأوروبية المبكرة انخفضت بورصة لندن بنسبة 0,42 بالمئة وخسرت بورصة باريس بنسبة 0,52 بالمئة بينما انخفضت بورصة فرانكفورت بنسبة 1,50 بلمئة.

وارتفع سعر برميل النفط الخام الخفيف (لايت سويت كرود) تسليمفبراير، بنسبة 4,3 بالمئة في التعاملات الإلكترونية ليصل إلى 63,84 دولاراً، بينما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال تسليم مارس، 4,4 بالمئة إلى 69,16 دولارا.

وسجل هذا الارتفاع مع تصاعد قلق المستثمرين من الانعكاسات المحتملة للتوتر في الشرق الأوسط على إمدادات الذهب الأسود.