تراجع الدولار يرفع الذهب فوق 1520 دولاراً

المصدر: لندن ـ رويترز

ارتفعت أسعار الذهب أمس حيث حوم الدولار قرب أدنى مستوى في 6 أشهر الذي سجله عشية العام الجديد وسط تكهنات بأن الأداء المتفوق للاقتصاد الأمريكي ربما شارف على نهايته.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1520.38 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 25 سبتمبر عند 1525.20 يوم الثلاثاء وختم المعدن الأصفر 2019 بأكبر مكاسب سنوية منذ 2010. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 1523.20 دولاراً.

وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 17.86 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 0.4% إلى 966.37 دولاراً وارتفع البلاديوم 0.4% أيضاً إلى 1946.74 دولاراً.