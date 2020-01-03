توقعات بركود الاقتصاد البريطاني وسط تباطؤ قطاع الخدمات

المصدر: لندن - د ب أ

سادت توقعات بأن يشهد الاقتصاد البريطاني حالة من الركود هذا العام وسط تباطؤ في قطاع الخدمات، وفقاً لمسحين اقتصاديين تم نشرهما أمس.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، نقلاً عن استطلاعها السنوي الذي شمل 85 شخصاً من كبار الاقتصاديين، أنه من المتوقع حدوث تحسن طفيف أو معدوم في النمو الاقتصادي هذا العام، مع استمرار الضعف المزمن للإنتاجية، والغموض في علاقات بريطانيا التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن أكثر من ثلث الاقتصاديين يتوقعون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يكون أفضل منه في عام 2019، والذي من المرجح أن يكون أسوأ عام خلال عقد من الزمن.

وخلص مسح أجرته غرف التجارة البريطانية لمديري الأعمال إلى وجود ضعف ممتد عبر معظم مؤشرات التعافي الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2019.

وقالت غرف التجارة البريطانية إن جميع المؤشرات الرئيسية تدهورت في قطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 80% من ناتج الاقتصاد البريطاني.

وتعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون «بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» بحلول 31 يناير الحالي والتفاوض بشأن علاقات بريطانيا التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام. وحذر الكثير من المحللين من أن هدف جونسون يكاد يكون مستحيلاً، مما زاد المخاوف من أن بريطانيا لا تزال معرضة لمغادرة التكتل دون ترتيبات جديدة، فيما يعرف بـ«خروج بريطانيا بلا اتفاق».