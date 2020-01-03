انكماش جديد لنشاط المصانع الألمانية في ديسمبر

المصدر: برلين - رويترز

أظهر مسح انكماش النشاط في قطاع الصناعات التحويلية الألماني المعتمد على التصدير مجدداً في شهر ديسمبر الماضي مع تسارع معدل تراجع الإنتاج للمرة الأولى في ثلاثة أشهر.

لكن توقعات الإنتاج شهدت ارتفاعاً طفيفاً. وانخفض مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات في القطاع الصناعي.

والذي يسهم بنحو خُمس الاقتصاد الألماني، إلى 43.7 نقطة في شهر ديسمبر من 44.1 نقطة في شهر نوفمبر والذي كان أعلى معدل له في خمسة أشهر. وجاءت القراءة النهائية لشهر ديسمبر أعلى قليلاً من القراءة الأولية البالغة 43.4 نقطة، لكنها ظلت دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني عشر على التوالي.

وتأثرت المبيعات الألمانية في الخارج بأجواء تجارية غير مواتية، مما ركز أغلب القوة الدافعة للنمو الألماني في السوق المحلية وتركها بالتالي منكشفة على مخاطر أي ضعف في سوق العمل.