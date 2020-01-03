ترامب يشارك في اجتماعات «دافوس» والرئيس الصيني يغيب

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلن البيت الأبيض أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين سيترأس مجموعة من المسؤولين الأمريكيين الذي سيشاركون في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في وقت لاحق هذا الشهر في دافوس بسويسرا.

كما كشفت أنباء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يشارك بنفسه في اجتماعات الرؤساء، فيما ترددت أنباء عن أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لا ينوي المشاركة.

وسينضم إلى منوتشين مسؤولون، منهم وزير التجارة ويلبر روس ووزير العمل يوجين سكاليا ووزيرة النقل إلين تشاو والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر والمستشاران الكبيران بالبيت الأبيض إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر. وسيحضر أيضاً كيث كراتش وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو والطاقة والبيئة وكريستوفر ليدل نائب كبير موظفي البيت الأبيض.

وكانت رويترز قد ذكرت يوم 17 ديسمبر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم حضور منتدى دافوس الاقتصادي السنوي استناداً إلى مصدر مطلع على الأمر. وقال مسؤول بالبيت الأبيض تحدث شريطة عدم نشر اسمه إنه ما زال من المتوقع حضور ترامب في هذه المرة.

وفي عام 2019 اضطر ترامب إلى إلغاء خطته لحضور التجمع السنوي لزعماء العالم والاقتصاد في العالم بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية. وحضر ترامب منتدى دافوس في 2018.

والمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام سنوياً في منتجع دافوس للتزلج على الجليد في سويسرا من المقرر أن يستمر من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين من يناير.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ لا ينوي المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي في منتجع دافوس السويسري الشهر المقبل، ما يبدد احتمال لقاء مباشر بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتنوي بكين إرسال كبير مفاوضي الصين، نائب رئيس الوزراء ليو هي، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع اتفاق المرحلة الأولى من اتفاقية تجارية أوسع نطاقاً بين الصين والولايات المتحدة، حسب ما أوردت بلومبيرغ على لسان مسؤول صيني على نحو منفصل، طلب حجب هويته.

وكان الممثل التجاري الأمريكي ديفيد لايتهايزر، قال إنه يتوقع توقيع المرحلة الأولى مع نائب رئيس الوزراء الصيني في هذه الفترة، ولم تستجب وزارة الخارجية الصينية على الفور لطلب من بلومبيرغ للتعليق على نبأ رحلة واشنطن.