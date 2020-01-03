اقتصادي حائز على «نوبل»: الأجدر بترامب استهداف ألمانيا بالحرب التجارية

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

قال الاقتصادي الأمريكي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد بول كروجمان، إن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجاري الدولي كان من المحتمل أن يحقق نجاحاً أكبر لو كان قد استهدف الاقتصاد الأكبر في أوروبا وليس الصين، ويعني الاقتصاد الألماني.

وأضاف بول كروجمان في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية: ربما كان ينبغي على الرئيس الأمريكي أن يبدأ حرباً مع ألمانيا، كان من الممكن أن تكون الفرص أفضل، لأن الضغط على برلين لتغيير شيء ما هو بالتأكيد أقل قدراً.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أنه بعد عامين تقريباً من فرض الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين، ربما تكون الولايات المتحدة والصين تقتربان الآن من المرحلة الأولى من إبرام اتفاق تجاري هذا الشهر. وقال ترامب إنه سوف يوقّع اتفاقاً في 15 يناير الجاري، ومع ذلك لم تؤكد الصين بعد الموعد.

وفي حين أن المصانع الألمانية تضررت من تداعيات هذه التوترات، وتثير ألمانيا غضب ترامب بشكل متكرر نظراً لأنها تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري منها، إلا أنها نجت حتى الآن من معاملة مماثلة لما تتعرض له الصين.