«شاومي» تستثمر 7 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي

المصدر: بكين - الوكالات

تعتزم «شاومي» استثمار أكثر من 50 مليار يوان (7.18 مليارات دولار) في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات اتصال الجيل الخامس «5 جي» على مدار الخمس سنوات المقبلة لكي تستطيع مواجهة نمو المنافسة في تلك المجالات.

وقال لي جون، الرئيس التنفيذي للشركة: «نسعى باستمرار لاحتلال مكانة متقدمة في المجالات التكنولوجية وخاصة الذكاء الاصطناعي»، ولكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل حول الخطة ١الاستثمارية. وأعلن «جون» في أكتوبر عن خطة صانعة الجوالات الصينية لإطلاق أكثر من عشرة طرازات لجوالات تدعم شبكات الجيل الخامس هذا العام، كما تعهدت الشركة العام الماضي باستثمار 10 مليارات يوان (1.44 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة.

ومع ذلك، تواجه الشركة التي تتخذ من بكين مقراً لها منافسة قوية في السوق المحلي مع نظيرتها «هواوي»، التي استحوذت على حصة تصل نسبتها إلى 42% من سوق الجوالات الصيني خلال الربع الثالث من 2019.