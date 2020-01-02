كبرى شركات النفط اليابانية تطلب الأمان في بورصة أبوظبي

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت صحيفة «نيكي اشيان ريفيو»، لسان حال مؤشر «نيكي» الشهير للأسهم في اليابان، أن شركتين من كبريات شركات النفط اليابانية تعتزمان الاستثمار في بورصة أبوظبي الجديدة للنفط الخام.

وذلك طلباً لملاذٍ آمن يوفر تأميناً على مستوى أعلى لإمدادات النفط التي يحتاجها الاقتصاد الياباني بصفة خاصة والاقتصاد الآسيوي بصفة عامة.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة بأن الشركتين هما «جيه إمس تي جي هولدينغز»، والتي تعد أكبر شركة في اليابان لتكرير النفط و«إنبيكس»، أكبر شركة يابانية للتنقيب عن النفط والغاز. وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تشتري كل من الشركتين حصة مكونة من رقم أحادي الخانة في عقود النفط الآجلة في «بورصة عقود النفط الآجلة بأبوظبي»، المتوقع افتتاحها خلال النصف الأول من العام الجاري.