«إيرباص» تتخطى هدفها بتسليم 863 طائرة في 2019

المصدر: باريس - رويترز

قالت مصادر بمطارات وجهات رصد أمس إن إيرباص الأوروبية سلمت عدداً قياسياً من الطائرات في ديسمبر لتتخطى هدفها لعام 2019 وتقتنص المركز الأول في صناعة الطائرات من منافستها الأمريكية بوينج التي تمر بمتاعب.

أضافت المصادر أن إيرباص، التي أجبرتها مشكلات صناعية على خفض هدفها لتسليمات 2019 بين 2 و3% في أكتوبر عبّأت موارد إضافية حتى ساعات قبل منتصف الليل عشية العام الجديد لبلوغ 863 طائرة للعام، بزيادة 7.9% من 800 طائرة في 2018.

ويتلقى مصنعو الطائرات أغلب إيراداتهم عند تسليم الطائرات مطروحاً منها أي مدفوعات سابقة، ولذا يحظى حجم التسليمات بمتابعة وثيقة من المستثمرين.