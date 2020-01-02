أمريكا تضع منظمة التجارة العالمية في أسوأ أزماتها

المصدر: جنيف - د ب أ

لا تجلب الذكرى الـ25 لتأسيس منظمة التجارة العالمية التي حلّت أمس سبباً للاحتفال، لكن أسوأ أزمة في تاريخ المنظمة نتيجة الموقف الأمريكي بمنعها من الاضطلاع بأحد أهم أدوارها، وهو الوساطة وتسوية نزاعات بين الأعضاء.

ومنصب واحد فقط من المناصب السبعة ما زال مشغولاً في اللجنة التي تحكم في النزاعات، وهي ما تسمى بهيئة الاستئناف بعد أن رفضت الولايات المتحدة تعيين قضاة.

وكانت آلية النزاع في المنظمة التي تسمح لخبراء مستقلين باتخاذ قرار بشأن ممارسات تجارية للدول، قد أصدرت حوالي 350 حكماً، ويُنظر إليها بوصفها واحدة من أعظم النجاحات للمنظمة. لكن واشنطن تقول إن قضاة الاستئناف بالمنظمة تخطوا تفويضاتهم بوضع سوابق قانونية وتجاهلوا الحدود الزمنية لإصدار القرارات.

وتمنع الولايات المتحدة منذ سنوات أي تقدم في شغل المناصب في هيئة الاستئناف ودعت إلى إصلاحات بالمنظمة.

وجاء في بيان للمنظمة أنه في اجتماع عُقد في ديسمبر ذكرت الولايات المتحدة مرة أخرى أن المخاوف المنهجية التي حددتها سابقاً، لم تتم معالجتها بعد.

وتأسست المنظمة أول ديسمبر 1995 لضمان تدفقات تجارية بشكل سلس ويمكن التنبؤ به وحر بقدر الإمكان.

ويبلغ عدد أعضاء المنظمة 164 عضواً يمثلون 98% من الواردات العالمية.