الصين تحفّز النمو بخفض احتياطي البنوك الإلزامي

المصدر: بكين - رويترز

قال البنك المركزي الصيني أمس إنه خفض الاحتياطيات الإلزامية التي ينبغي على جميع البنوك الاحتفاظ بها، ليتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان (114.91 مليار دولار) من أجل دعم الاقتصاد المتباطئ.

وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بواقع 50 نقطة أساس، اعتباراً من السادس من يناير، وتوقّع عدد من المحللين خطوة وشيكة من هذا النوع.

وخفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي 8 مرات منذ أوائل 2018 لتحفيز الإقراض المصرفي مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى أضعف وتيرة في نحو 30 عاماً.