دخول اتفاق التجارة بين اليابان وأمريكا حيز التطبيق

المصدر: طوكيو - د ب أ

دخل الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة واليابان حيز التطبيق أمس في ظل مؤشرات على التزام الطرفين بتنفيذ تعهدهما ببدء جولة جديدة من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري جديد أوسع نطاقاً.

وأشارت بلومبرغ إلى أنه بموجب الاتفاق الحالي خفضت اليابان الرسوم على وارداتها من لحوم البقر والخنزير والعديد من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى نفس مستوى الرسوم المفروضة على هذه الواردات من شركائها التجاريين الأعضاء في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم عقابية قيمتها 50 مليار دولار سنوياً على السيارات اليابانية ومكوناتها.

وبحسب الممثل التجاري الأمريكي، ستخفض اليابان الرسوم على وارداتها من المنتجات الزراعية والغذائية الأمريكية تبلغ قيمتها 7.2 مليارات دولار سنوياً.