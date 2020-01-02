البورصات العالمية تحقق أكبر مكاسب سنوية في 6 أعوام

المصدر: عواصم - وكالات

كشف تقرير شبكة «سي إن بي سي نيوز» الأمريكية أمس، عن أن البورصات العالمية نجحت في تحقيق مكاسب سنوية هي الأكبر في نحو 6 أعوام، خلال عام 2019، لتنجح بذلك في تجاوز المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتداعيات الحرب التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم (الولايات المتحدة والصين).

وأوضح التقرير أن التحول الملحوظ في سياسات البنوك المركزية الرئيسية حول العالم، على رأسها الفيدرالي الأمريكي، صوب تبني مزيد من تدابير التيسيير النقدي، بالإضافة إلى هدوء التوترات التجارية وتقديم الاقتصاد الأمريكي- الأكبر على مستوى العالم - أداء قوياً حسب البيانات المتعاقبة، ساهم بشكل كبير في تعزيز مكاسب أسواق المال العالمية في مواجهة التحديات العالمية.

وذكر التقرير أن البورصة الأمريكية صاحبة النصيب الأكبر من المكاسب المحققة على الصعيد العالمي، حيث سجل مؤشر «ستاندرد أند بورز» الذي يعكس أداء 500 شركة أمريكية رائدة ارتفاعاً بنسبة 28.9% هذا العام محققاً أفضل أداء سنوي له منذ عام 2013، حيث بلغت مكاسبه حينذاك 29.6%. كما حقق مؤشر «ناسداك» الأمريكي أفضل أداء سنوي له في 6 أعوام بزيادة بلغت نسبتها 35.2% في 2019، وقفز مؤشر «داو جونز» 22.3% مسجلاً أفضل مكاسبه منذ 2017.

ونسب تقرير «سي إن بي سي نيوز» لنيكولاس كولاس، أحد مؤسسي معهد «داتا تريك» للأبحاث قوله أن «بورصة وول ستريت ستستقبل العام الجديد على أرض صلبة وسط تقييمات إيجابية لأدائها خلال العام المقبل، مدعومة ببيانات اقتصادية قوية»، وأضاف أن الفيدرالي الأمريكي استوعب الدرس جيداً، بحيث لن يتوانى عن التحرك بشكل سريع لطرح مزيد من إجراءات التيسيير النقدي إذا ما استشعر الضرورة لذلك.

كما قال نيد دافيس، مؤسس معهد نيد دافيس البحثي: «لقد استطاعت أسواق المال العالمية تخطي جدار كبير من الخوف والقلق حيال تباطؤ النمو العالمي وتداعيات التوترات التجارية واحتمالات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعبر 2019 بمكاسب قياسية غير متوقعة».

ولفت التقرير إلى أن شركتي «آبل» و«مايكروسوف» الرائدتين في مجال التكنولوجيا، قادتا البورصة الأمريكية صوب مزيد من الصعود خلال 2019 بمكاسب بلغت نسبتها 86.2% و55.3% على التوالي، والتي ساهمت بنحو 15% من إجمالي مكاسب مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» هذا العام.

بيع سندات هندية

أعلنت الهند أمس بيع سندات قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية بقيمة إجمالية 123 مليار روبية (1.7 مليار دولار) على شريحتين. ويبلغ مدى الشريحة الأولى 3 سنوات بقيمة 69 مليار روبية، ويبلغ مدى الشريحة الثانية 10 سنوات وقيمتها 54 مليار روبية.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن الهند حافظت على تحقيق تغطية تفوق قيمة الطرح لأوراقها المالية.

ومن المنتظر تسجيل هذه السندات في بورصة الأوراق المالية الهندية اليوم الخميس.