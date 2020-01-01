الأسواق العالمية تختتم 2019 بأكبر تحركات في منتصف اليوم

المصدر: ■ دبي- سيد صالح

سجلت الأسهم العالمية أعلى تحركات في منتصف آخر أيام العام، وفقاً لما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي». وكانت شركة «إن آي أو» الصينية لتصنيع السيارات أكبر الشركات الرابحة أمس.

حيث سجل سهمها ارتفاعاً في منتصف اليوم بنسبة 14%. وكان السهم قد سجل ارتفاعاً بنسبة 54% في تداولات أول من أمس، وذلك على خلفية نتائج الفصل الثالث للشركة، والتي أفادت بارتفاع مبيعاتها، وخسائر هامشية بالمقارنة مع نتائج الربع الثاني.

وعلى الرغم من ذلك، فإن أداء سهم «إن آي أو» سجل تراجعاً بنسبة تفوق 30% على مدار 2019. وعلى جانب الخسائر، كان سهم «كور لابوريوريز» الأمريكية لتجهيزات المختبرات هي أعلى الشركات خسارة في تداولات أمس في منتصف اليوم، حيث فقد 21% من قيمته، بعد أن قلصت الشركة توقعاتها لأرباحها عن الربع الأخير من 2019.