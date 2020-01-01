أسعار النفط تسجل أكبر زيادة سنوية منذ 2016

المصدر: سيئول ــ رويترز

انخفضت أسعار النفط في آخر أيام 2019 أمس، لكنها اتجهت لتسجيل أكبر زيادة سنوية منذ 2016 مدعومة بتراجع حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخفض الإمدادات. ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود مارس وهو شهر أقرب استحقاق، إلى 66.52 دولارا للبرميل بانخفاض 15 سنتا أو 0.2 %. وأغلق عقد برنت تسليم فبراير أول من أمس على 68.44 دولارا للبرميل.

وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير 19 سنتا ما يعادل 0.3 % إلى 61.49 دولارا للبرميل.

وارتفع برنت نحو 24 % في عام 2019 وزاد الخام الأمريكي 35 %. واتجه الخامان القياسيان لتسجيل أكبر مكسب سنوي في 3 أعوام بفضل انفراجة في محادثات التجارة الأمريكية الصينية وتعهدات خفض الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وتظل التوترات محتدمة في الشرق الأوسط بعد الضربات الجوية الأمريكية على كتائب حزب الله في العراق وسوريا. واستؤنفت العمليات في حقل الناصرية في العراق بعدما أوقف المحتجون الإنتاج لفترة قصيرة.

ومن المتوقع بحسب استطلاع مبدئي أجرته رويترز أن تسجل مخزونات الخام الأمريكية هبوطا بنحو 3.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، ولتسجل بذلك تراجعا محتملا للأسبوع الثالث على التوالي. ونزلت المخزونات الأمريكية 5.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر. وتُعلن بيانات المخزون الأمريكي بعد غد الجمعة.

استطلاع

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح أن يحوم سعر النفط حول 63 دولارا للبرميل خلال العام الجديد، مستفيدا من تخفيضات إنتاج أكبر من جانب أوبك وحلفائها وآمال بأن يحفز الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني النمو الاقتصادي.

وأظهر مسح لآراء 38 اقتصاديا ومحللا أن من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام القياس برنت 63.07 دولارا للبرميل في 2020 بزيادة طفيفة عن تقديرات الشهر الماضي البالغة 62.50 دولارا.

وارتفع سعر برنت 24 % منذ بداية 2019 ليواصل تعافيه المتواضع بفضل خفض الإمدادات من جانب منظمة أوبك وحلفاء مثل روسيا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري وافقت مجموعة أوبك+ على تعميق التخفيضات من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2020.

وقال الكسندر كوزول-رايت من كبيتال ايكونوميكس «إلى جانب توقعاتنا بتباطؤ نمو الإمدادات من الولايات المتحدة، نعتقد أن قرار أوبك تعميق تخفيضات الإنتاج سيقود لشح في السوق في بداية 2020».

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع إجمالي نمو الإنتاج الأمريكي إلى 1.1 مليون برميل يوميا في 2020 من 1.6 مليون برميل يوميا في العام الجاري.

ويتراجع معدل نمو الإنتاج الأمريكي، إذ خفض المنتجون عدد الحفارات للربع الرابع على التوالي وذلك لأول مرة منذ 1999.

ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57.70 دولارا للبرميل العام الجديد ارتفاعا من 57.30 دولارا في توقعات الشهر الماضي. كما يتوقع المحللون نمو الطلب بين 0.9 و1.4 مليون برميل يوميا في عام 2020، إذ إن بوادر التحسن في الخلاف التجاري الأمريكي الصيني تعطي بصيصا من الأمل للاقتصاد العالمي.

ذروة

رغم تفاؤل معظم المشاركين في الاستطلاع بشأن أسعار النفط على المدى القريب، لا يتوقع أي منهم أن يتجاوز ذروة 2019 التي بلغها في أبريل عند 75.60 دولارا. وقال فرانك تشالنبرجر المحلل في آل.بي.بي.دبليو «السؤال المهم على جانب الإمدادات هو: هل ستلتزم أوبك فعلاً بالاتفاق الأخير وتخفض الإنتاج، إذ إن مستوى إنتاج أوبك منخفض جداً بالفعل».