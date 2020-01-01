نمو أنشطة المصانع بالصين في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي

المصدر: بكين ــ رويترز

نمت أنشطة المصانع في الصين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، في الوقت الذي عززت فيه إجراءات التحفيز التي اتخذتها بكين الطلب المحلي ورحب المصدرون بهدنة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أمس، إن مؤشر مديري المشتريات استقر دون تغيير عند 50.2 في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش على أساس شهري. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تسجل القراءة الرئيسية في ديسمبر 50.1. وأنهى ارتفاع المؤشر في نوفمبر انكماشاً سجله على مدى ستة أشهر متتالية.

كان التلفزيون الرسمي الصيني نقل عن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في الآونة الأخيرة قوله، إن اقتصاد الصين قد يواجه المزيد من الضغوط في 2020 مقارنة مع ما واجهه في 2019، لكن الحكومة ستتخذ خطوات لإبقاء النمو ضمن نطاق معقول. وتباطأ النمو في الربع الثالث إلى 6 % وهو أدنى مستوى في نحو 30 عاماً.