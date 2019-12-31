4.3 مليار دولار زيادة في ثروة أغنى رجل في أفريقيا خلال 2019

المصدر: د ب أ

ارتفعت قيمة ثروة الملياردير النيجيري أليكو دانجوتي أغنى رجل في أفريقيا خلال العام الحالي بمقدار 4.3 مليار دولار بفضل زيادة قيمة استثماراته في مجالات الإسمنت والسكر والمطاحن.

وبحسب مؤشر وكالة بلومبرج للأنباء لأثرياء العالم فقد أنهى رجل الأعمال النيجيري /62 عاما/ العقد الحالي بثروة بلغت 15 مليار دولار ليحتل المركز 96 في قائمة أغنى أغنياء العالم.

يذكر أن دانجوتي مولود لعائلة مسلمة تعمل في مجال التجارة في شمال نيجيريا. وبدأ دانجوتي نشاطه في مجال بيع الإسمنت في سن 21 عاما. وفي التسعينيات من القرن الماضي انتقل إلى العمل في مجال صناعة مواد البناء، حيث استفاد من السياسات الحكومية التي شجعت القطاع المحلي للحد من الاستيراد.

وفي الوقت نفسه فإن منتقديه يشيرون إلى أنه يستفيد من اقترابه من السلطة في نيجيريا للحصول على مزايا غير عادلة في السوق وهي الاتهامات التي يرفضها دانجوتي تماما.

تضم الإمبراطورية الاقتصادية التابعة لدانجوتي أكبر شركة أسمنت في أفريقيا، وهي مسجلة في بورصة لاجوس النيجيرية وهي واحدة من 4 شركات مسجلة في البورصة وتابعة لمجموعة دانجوتي. وتمثل الشركات الأربع أكثر من 20% من القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية النيجيرية.