490.35 مليار ريال الاحتياطي العام السعودي

المصدر: الرياض - د ب أ

ارتفع الاحتياطي العام للمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي وذلك بنحو 296 مليون ريال، ليصل إلى 490.35 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2019.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

وأظهرت بيانات وزعت أمس ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 57.85 مليار ريال بارتفاع قدره 10.26 مليارات ريال، وذلك مقارنة بشهر أكتوبر 2019.

وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.