3.5 ملايين عميل لبنك مونزو الرقمي

المصدر: لندن - د ب أ

ذكرت وكالة بلومبرغ أن بنك مونزو الرقمي تبلغ قيمته حالياً ملياري جنيه إسترليني بعدما حصل على رأس مال بقيمة 113 مليون جنيه في شكل أسهم جديدة مطلع هذا العام، ولديه عملاء يبلغ عددهم 3.5 ملايين عميل و1500 موظف.

ويسعى البنك الرقمي لجمع ما يصل إلى 100 مليون إسترليني (131 مليون دولار) مطلع العام المقبل لعملية توسع يمكن أن تجعله واحداً من أكبر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية «فينتيك» في بريطانيا، حسبما ذكرت صحيفة «ميل أون صنداي».

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر، إن البنك، الذي أُسّس من جانب شركة «توم بلومفيلد» في عام 2015، يُجري مفاوضات مع مستثمرين كبار، بما في ذلك مؤسسات مالية في لندن.