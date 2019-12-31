التجارة البريطانية تخسر 140 ألف وظيفة

المصدر: لندن - أ ف ب

خسر قطاع التجارة في المملكة المتحدة أكثر من 140 ألف وظيفة في 2019، ما جعلها واحدة من أسوأ السنوات في ربع قرن، بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهتها العديد من الماركات إزاء تنامي البيع الإلكتروني، بحسب ما كشفت دراسة نُشرت أمس. وفي الإجمال ألغي نحو 143 ألفاً و128 وظيفة في المتاجر البريطانية خلال 2019، أي 2750 وظيفة أسبوعياً، بحسب أرقام مركز أبحاث تجارة التجزئة.

وهذا الرقم يزيد كثيراً على عدد الوظائف التي ألغيت في 2018 وبلغت 117 ألفاً و425. وتُعدّ هذه الحصيلة ضمن الأسوأ منذ ربع قرن في قطاع التجارة بالمملكة، ومؤشراً إلى أزمة خطرة يشهدها وسط إعلان عمليات إفلاس وإعادة هيكلة للعديد من العلامات التجارية التي أخلت الوسط التجاري في المدن. وأوضحت الدراسة أن المتاجر تواجه ارتفاعاً في التكاليف، وتراجعاً في المردود، وخسارة قسم من السوق لحساب الشراء عبر الإنترنت.