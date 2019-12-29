ارتفاع جماعي لأسعار العملات الرقمية المشفّرة أمام الدولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

ارتفعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة خلال التعاملات أمس بنحو 1.2 % ليصل سعرها إلى سبعة آلاف و305 دولارات، وفقاً لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفع بنحو 6% إلى 43 دولاراً، وفقاً لمنصة بيتستامب، وهي تقل حالياً بنسبة 88% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 ديسمبر 2017 وبلغ 375 دولاراً وارتفعت حتى الآن بنسبة 47% خلال العام الجاري. كما ارتفع سعر عملة ريبل المشفرة بنحو 2.4 % إلى 19 سنتاً، وزاد سعر عملة إثريوم بنسبة 1.8% إلى 128 دولاراً.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط 1.7% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 7 آلاف 220 دولاراً و7 آلاف 343 دولاراً وهي تقل حالياً بنحو 63% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفاً و 666 دولاراً.