«يورونكست» تبحث الاستحواذ على البورصة الإسبانية

المصدر: أمستردام - د ب أ

كشف ستيفان بوجناه، الرئيس التنفيذي لشركة «يورونكست»، أكبر شركة لتشغيل البورصات في أوروبا، عن محادثات جارية مع شركة «بي إم إي» القائمة على تشغيل البورصة الإسبانية، قد تقود إلى صفقة اندماج بينهما.

وقال بوجناه في مقابلة مع صحيفة «إكسبرسو» الأسبوعية في البرتغال في عددها الصادر أمس، إن «يورونكست» قدمت سيناريو اندماج بين الجانبين، ولكنها لم تتقدم بمقترح رسمي لـ «بي إم إي».

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن بوجناه القول إن «بي إم إي» ستكون ملائمة تماماً للنموذج الفيدرالي غير المركزي لأسواق المال الذي تتبناه «يورونكست»، التي يقع مقرها في أمستردام بهولندا.