24 % مكاسب الأسهم الأوروبية 2019

المصدر: واشنطن - د ب أ

ذكرت «بلومبرج» في تقرير أمس أن سنة 2019 التي يتبقى على نهايتها 3 أيام كانت رائعة بالنسبة للأسهم الأوروبية.

ومن المنتظر أن يحقق مؤشر الأسهم الأوروبية «ستوكس 600» مكاسب سنوية تصل إلى 24%، أي أكثر بكثير من مجرد التعافي من عمليات البيع في سنة 2018، كما يقترب المؤشر من إنهاء العام قرب درجة صعود قياسية.

ويعكس مؤشر ستوكس 600 تطور أسعار أسهم 600 شركة كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تمثل نحو 90 % من قيمة سوق الأسهم في 17 دولة أوروبية.

وعلى مستوى أسهم الشركات، شهد المؤشر مضاعفة أسهم 13 شركة قيمتها في حين سجل سهم «تيوللو أويل» العالمية أسوأ أداء على مدار العام وتكبد خسارة بـ 64%. وحقق سهم «ألتيس يوروب إن في» للاتصالات والإعلام، والمملوكة للملياردير باتريك دراهي، أكبر نسبة صعود على المؤشر الأوروبي بلغت 238% خلال 2019.

وقال جيفري تايلور، رئيس إدارة الأسهم الأوروبية في «إنفيسكو ليمتد» الأمريكية لإدارة الاستثمار إن التغيرات في أسعار الأسهم على مؤشر ستوكس 600 خلال 2019، لم تكن جميعاً مدفوعة بأخبار جديدة.