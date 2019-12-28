هولتسمان يستبعد رفع معدل الفائدة أعلى من الصفر في 2020

المصدر: لندن - وكالات

استبعد روبرت هولتسمان، عضو البنك المركزي الأوروبي، رفع معدل الفائدة إلى مستويات أعلى من الصفر في العام المقبل، وذلك نتيجة مجموعة مخاطر تهدد استقرار الاقتصاد بمنطقة اليورو.

وقال هولتسمان في بيان أمس، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» قد يكون أحد الأسباب التي قد تدفع المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة في النطاق السالب عام 2020. وأضاف: «لا أتوقع التحول إلى الفائدة الإيجابية في العام المقبل، فالمخاوف قد ترتفع مجدداً في ديسمبر المقبل عندما تنتهي الفترة الانتقالية المقررة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».