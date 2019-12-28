أسهم أوروبا تختتم أسبوع العطلات بارتفاعات قياسية

المصدر: عواصم - رويترز

اختتمت الأسهم الأوروبية أسبوعاً اختصرته العطلات عند مستويات قياسية مرتفعة أمس مع تدعيم فرص تحسن النمو العالمي بفضل آمال قرب توقيع اتفاق تجارة أمريكي صيني، فضلاً عن أحدث جرعة من البيانات الصينية القوية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي حوالي 0.2% مع عودة المستثمرين من عطلات عيد الميلاد لتستقبلهم تصريحات من بكين بأنها على تواصل وثيق مع واشنطن بخصوص اتفاقهما الأولي، وذلك بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مراسم توقيع رسمية.

والمؤشر القياسي مرتفع أكثر من 24% منذ بداية 2019 ويتجه صوب أفضل أداء سنوي له منذ الأزمة المالية العالمية بفضل اتفاق تجارة المرحلة 1 والآمال في خروج بريطاني سلس من الاتحاد الأوروبي.

وقال كريس بايلي، محلل الأسواق الأوروبية لدى شركة رايموند جونز: «في 2020، سنرى مستوى أعلى من الثقة حيال (اتفاق التجارة والخروج البريطاني)».