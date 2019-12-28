بلومبرغ: القمح أكبر فائز من إنهاء الحرب التجارية

المصدر: واشنطن - د ب أ

أكدت تقارير أن القمح سيكون الفائز الأكبر من إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بعدما أثارت الأنباء الخاصة بالتوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين البلدين ضجة فيما يتعلق بتجارة فول الصويا التي تواجه مشكلات بين البلدين.

وذكرت تقاريرلـ«بلومبرغ» أن ثمة توقعات متنامية بأن الصين قد تسعى إلى الحصول على حصتها من مشتريات القمح في إطار الاتفاق، وهو ما من شأنه أن يخلق مزيداً من الطلب بعد عدم التزام بكين بهذا التعهد في السابق.

وقالت وكالة أنباء «بلومبرغ» إن أسعار القمح تأثرت بالفعل، حيث يتوقع التجار أن تعلن الصين قريباً عن حصة القمح التي ستسعى إلى الحصول عليها، بحسب ما ذكرته شركة «ايه جي ريسورس» للاستشارات، ومقرها مدينة شيكاغو الأمريكية.

وكانت عقود القمح الآجلة تسليم شهر مارس 2020 قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 1.5% في شيكاغو، في حين طرأ تغير طفيف على أسعار فول الصويا والذرة. وقد تأتي الزيادة المحتملة في مشتريات الصين من القمح الأمريكي في وقت مناسب للمزارعين في الولايات المتحدة، حيث إن قلة المعروض نسبياً من كميات الذرة من أمريكا الجنوبية، والقمح الروسي، جعلت منتجات الحبوب الأمريكية أكثر تنافسية من ناحية الأسعار، وهو ما دفع العملاء، غير الصين، إلى زيادة مشترياتهم.