الذهب يستقر قرب ذروة شهرين

المصدر: نيويورك - رويترز

استقر الذهب بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته في نحو شهرين أمس، في الوقت الذي يعدل فيه المستثمرون مراكزهم على نحو حذر في تداولات هزيلة تتسم بها نهاية العام، لكن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من أربعة أشهر. ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1510.51 دولارات للأوقية (الأونصة). واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1515.20 دولاراً للأوقية.

وارتفع الذهب لأعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر إلى 1513.88 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، لكنه قلص مكاسبه مع بيع المتعاملين للمعدن الأصفر لجني الأرباح. ومنذ بداية الأسبوع، ربح الذهب ما يزيد على 2% مسجلاً أفضل أداء منذ الأسبوع المُنتهي في التاسع من أغسطس. وقال فريدريك بانيزوتي، العضو المنتدب لدى إم.كيه.إس دبي «بنهاية العام الجاري ومطلع الجديد، سيتخذ الكثير من المستثمرين مراكز ويغلقونها في الذهب، مما سيُبقيه مستقراً نوعاً ماً».