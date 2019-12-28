«أوبك+» تدرس إنهاء تخفيضات النفط في 2020

المصدر: موسكو - رويترز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، يدرسون إنهاء تخفيضاتهم لإنتاج النفط في 2020.

وأضاف نوفاك لتلفزيون «روسيا 24»: فيما يخص تخفيضات الإنتاج، هذه ليست عملية غير محددة الأجل. يتعين اتخاذ قرار بشأن التخارج على نحو تدريجي بهدف الحفاظ على الحصة السوقية وحتى تتمكن شركاتنا من تقديم وتنفيذ مشروعاتها المستقبلية.. أعتقد أننا سوف ندرس ذلك هذا العام.

وقالت وزارة الطاقة الروسية إن نوفاك يشير إلى 2020 حين تحدث عن قرار محتمل لإنهاء تخفيضات الإنتاج هذا العام. وتكبح «أوبك+» إنتاجها منذ 2017 بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وكذلك دعم أسعار الخام. من جانب آخر، ارتفعت أسعار النفط أمس لتبلغ أعلى مستوياتها في 3 أشهر بعد أن أظهرت بيانات إنفاقاً قياسياً للمستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت، مما أثار الثقة في أكبر اقتصاد في العالم قبل النهاية المأمولة للحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 0.1% إلى 67.98 دولاراً للبرميل. كذلك صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.2% إلى 61.79 دولاراً.