مبيعات قياسية تصعد بسهم «أمازون»

المصدر: واشنطن - د ب أ

سجلت أسهم شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون» أكبر ارتفاع لها على مؤشر أسهم «إس آند بي» الذي يضم أكبر 500 شركة أمريكية، في ظل مبيعات قياسية في موسم العطلات.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء بأن سهم «أمازون» ارتفع بنسبة 3.4% خلال تعاملات أمس بعد انتهاء عطلات أعياد الميلاد، ليسجل بذلك أعلى ارتفاع له على مؤشر و«إس آند بي».

وأعلنت «أمازون» الخميس أن مبيعاتها خلال موسم تسوق عيد الميلاد الحالي سجلت رقماً قياسياً جديداً، مشيرة إلى أنها تلقت طلبيات بمليارات الدولارات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب المبيعات القوية لأجهزة «أمازون» الإلكترونية. وذكرت الشركة أن من أكثر منتجاتها مبيعاً «إيكو دوت» و«فاير تي.في ستيك» و«إيكو شو5».