الأسواق العالمية.. فقاعة تتجه إلى الانفجار

المصدر: واشنطن - د ب أ

تزايدت أهمية دراسة ظاهرة فقاعة الأسواق العالمية بصورة مطردة خلال العقود الأربعة الماضية، بعد أن باتت هذه الفقاعة تتجه إلى الانفجار الوشيك والدليل على ذلك الارتفاع المفاجئ في أسعار الأصول ثم تراجعها بشدة. وكان انفجار فقاعة الأسهم الأمريكية عام 1987 فيما عرف في ذلك الوقت باسم «الاثنين الأسود» بمثابة صيحة تنبيه لهؤلاء الذين افترضوا أن الأسواق تعمل بصورة فعالة.

فلم يكن هناك أي سبب واضح يجعل المستثمرين العقلانيين يكتشفون فجأة أن قيمة الشركات الأمريكية انخفضت أكثر من 23% خلال يوم واحد. وجاءت فقاعة شركات التكنولوجيا في التسعينيات لتكون أشد اضطراباً لأن الكثيرين من المراقبين كانوا قد حذروا من حدوثها بالفعل. وتكرر السيناريو مع الفقاعة العقارية في 2008. وما إن تنفجر هذه الفقاعة حتى يتضرر الاقتصاد الحقيقي بشدة. فتراجع أسعار الأصول بشدة نتيجة انفجار الفقاعة، يرتبط بارتفاع مستويات الدين.

نظريات

ويقول المحلل الاقتصادي سيمث نواه، في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء: إن الباحثين يطورون مجموعة كبيرة ومتنوعة من النظريات التي تفسر الارتفاع المفاجئ لأسعار الأصول وتراجعها بشدة. وأدت صعوبة تحديد سبب حدوث الفقاعة إلى صعوبة وضع سياسات لمنع حدوثها. لكن الفترة الأخيرة شهدت تركيزاً متزايداً من جانب المحللين الاقتصاديين على ما يسمى بـ «التوقعات المستقلة» فلسبب ما يبدو أن المستثمرين يقررون في بعض الأحيان أن تحسناً طارئاً في العائد على الاستثمار هو تحسن أكثر استدامة وعمقاً وليس طارئاً.

وقدم الخبراء شينيو جاو وميشيل سوكين ووي شيونج ورقة بحثية تدعم هذه الفكرة. فقد درس الباحثون الثلاثة تطور أسعار المساكن أثناء الفقاعة العقارية، وقارنوا بين الدول على أساس التغيير في معدلات الضرائب على الأرباح الرأسمالية في كل دولة. واكتشف الباحثون أن الدول ذات الضرائب الأعلى على الأرباح الرأسمالية أقل عرضة لحدوث فقاعة وانفجارها.

وبشكل أكثر دقة، اكتشف الخبراء أن الدول التي تفرض ضرائب منخفضة على الأرباح الرأسمالية، تشهد زيادة في شراء الأصول العقارية بغير هدف الاحتفاظ بها مع ارتفاع أسعارها. وأبسط شرح لهذا النموذج، هو أن ارتفاع الأسعار دون ارتفاع في الضرائب، يجعل الناس تتوقع تراجع الأسعار مجدداً، فإنهم يبدأون التفكير في أن الاتجاه الصعودي للأسعار سيتواصل في المستقبل المنظور وبالتالي يواصلون الشراء.

دراسة

وقدمت دراسة حديثة لبنك كندا المركزي دليلاً مختلفاً يشير إلى نفس الاتجاه. واكتشف الخبراء من خلال استطلاعات للرأي العام أن أغلب الناس يتوقعون ارتفاع أسعار المساكن وانخفاضها خلال خمس سنوات. لكن عندما عرض الباحثون على الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع بيانات تطور الأسعار الأخيرة، بدأوا يعتقدون أن الاتجاه الحالي للأسعار سيستمر خلال السنوات الخمس المقبلة.

وهناك أوراق بحثية أخرى توصلت إلى نفس النتائج تقريبا. وقد اكتشفت خبيرة الاقتصاد تريزا كوشلر وزميلها بسيط ظافر أنه في المناطق التي ترتفع فيها أسعار المساكن على المستوى المحلي، يتوقع الناس ارتفاع أسعارها على مستوى الدولة ككل. كما اكتشف الباحثون شي دا وشينج هوانج ولورانس جي أن التوقعات الاستنتاجية تؤثر تماماً على تعاملات مواقع التعهيد الجماعي على الإنترنت.

توجهات

بالطبع لا يتوقع المستثمرون استمرار الاتجاهات الصعودية الحالية للأسعار إلى ما لا نهاية. إذن ما الذي يجعلهم يتحركون وفقا للتوقعات الاستنتاجية؟ قد يحدث ذلك عندما ترتفع الأسعار بشدة حتى تصبح ملحوظة بصورة أكبر. وفي هذه الحالة تفترض التوجهات النفسية البشرية أن هذه الأسعار هي واقع جديد. فإذا كانت أسعار المساكن في منطقتك ترتفع وتنخفض بشكل طبيعي، ثم بدأت ترتفع بشدة بشكل مفاجئ وبنسب عالية سنويا ولعدة سنوات، فقد تفترض أن قواعد اللعبة قد تغيرت.

في هذه الحالة سيكون رد الفعل هو الإقبال المتزايد على الشراء رغم ارتفاع الأسعار. وقد يرد المدافعون عن فاعلية الأسواق وقدرتها على ضبط نفسها ذاتياً، بالقول إنه في حال حدوث مثل هذا السيناريو، فإن المستثمرين الأذكياء سيفكرون بعمق فيما إذا كان السعر المرتفع مبرراً وفقاً لأسس السوق، وبالتالي سيدركون أنه لا يوجد ما يدفعهم لمواصلة الشراء والرهان على استمرار ارتفاع الأسعار، فتعود السوق إلى أوضاعها الطبيعية.

تفسيرات

لذلك بدأ خبراء الاقتصاد، تكوين صورة لكيفية حدوث الفقاعات. فبعض الأحداث، مثل زيادة المعروض من قروض التمويل العقاري، تؤدي إلى زيادة الطلب على المساكن أو الأسهم وبالتالي ترتفع الأسعار لسنوات قليلة. ويرى المضاربون ذلك، كما يرون أن الأسعار ستواصل الارتفاع ولذلك يواصلون الشراء فتزيد الأسعار مجدداً وهكذا. ويدرك المستثمرون العقلانيون أن ما يحدث هو فقاعة، لكنهم يقررون الشراء لفترة من الوقت ثم يحاولون التخلص مما لديهم من أصول بأعلى سعر.