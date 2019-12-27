مستثمرو اليابان يخططون لتعزيز الاستثمار بديون الأسواق الناشئة 2020

المصدر: طوكيو- رويترز

يعتزم مديرو الأصول اليابانيون المشاركة على نحو أكبر في الأسواق الناشئة، خلال العام المقبل في ظل تراجع عوائد السندات في وجهات الاستثمار التقليدية مثل أوروبا، ما يجبرهم على السعي لأصول أعلى مخاطرة.

وتحقق اليابان فائضاً كبيراً في ميزان المعاملات الجارية، ويقوم المستثمرون اليابانيون بتدويره على نحو دوري، عبر شراء سندات في أسواق عند درجة جديرة بالاستثمار في أوروبا، وفي الآونة الأخيرة في الصين، للتنويع بعيداً عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في الداخل، لكن التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيراً من جانب البنوك المركزية الرئيسية في العالم، بفعل تباطؤ النمو والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أدت لمزيد من التراجع في السندات، وأجبرت المستثمرين اليابانيين مثل شركات التأمين وصناديق التقاعد للبحث بعيداً عن هذه الأسواق. وقال أكيرا تاكي، مدير صندوق الدخل الثابت العالمي في شركة، وإن لإدارة الأصول في طوكيو: سنزيد الانكشاف في المكسيك في العام المقبل، ونتطلع لفرصة لدخول جنوب إفريقيا، التي تملك واحداً من أعلى منحنيات العائد.

وتجذب إيطاليا وجنوب إفريقيا مديري الأموال نظراً لأنهما من ضمن بضع دول لا تزال تملك منحني عائد مرتفعاً. وتتجاوز العوائد طويلة الأجل في البلدين العوائد الأقل أجلاً بكثير. وأرسل بنك اليابان إشارات واضحة بأنه لن يسمح لمنحنى العائد بالصعود لمساعدة البنوك المحلية والمستثمرين في تحقيق مكاسب، لكن بعد أعوام من التيسير الكمي، لا يشعر مديرو محافظ مثل تاكي بالرضا.

والفارق بين السندات الحكومية في جنوب إفريقيا لأجل عامين وأجل عشرة أعوام يبلغ نحو 150 نقطة أساس مقارنة مع عشر نقاط أساس فارق بين السندات اليابانية بالآجال نفسها.

وعلى النقيض من ذلك، فإن منحنيات العائد في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق المتقدمة منخفضة بفعل انحسار ضغوط التضخم والضبابية بشأن النمو.

ولا يتوقع المستثمرون اليابانيون أن يظل التضخم فاتراً في 2020 فحسب، بل يرون أيضاً أن الولايات المتحدة والصين ستواصلان خلافهما بشأن السياسة التجارية، ما يعني أن شهية المستثمرين العالميين للملاذات الآمنة ستستمر.

وأحد الأسباب لاختيار المزيد من المستثمرين اليابانيين الدين السيادي في الأسواق الناشئة هو أن الاستثمارات الأخرى الرائجة ذات العائد المرتفع أصبحت شديدة الازدحام. وعلى مدى أعوام اشترى المستثمرون حزم القروض المعروفة بالتزامات القروض المضمونة للحصول على عوائد أفضل.