«وول ستريت» تقفز إلى مستويات قياسية

المصدر: عواصم - الوكالات

واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت» التحليق إلى مستويات قياسية جديدة، مدعومة بآمال اتفاق تجاري وشيك ينهي حرباً تجارية طويلة بين الولايات المتحدة والصين أضرت بالنمو العالمي، كما ارتفعت الأسهم الصينية عقب رفع البنك المركزي للسعر المرجعي لليوان إلى أعلى مستوياته منذ بداية أغسطس، وصعدت بورصة طوكيو بدعم تصريحات لمحافظ بنك اليابان.

وسجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع مستويات قياسية مرتفعة جديدة أمس، ليتجه ستاندرد آند بورز صوب أفضل أداء سنوي له منذ 2013، بفضل التفاؤل حيال الاتفاق التجاري وآمال انتعاش النمو.

وفتح ستاندرد آند بورز مرتفعاً 3.82 نقطة بما يعادل 0.12% إلى 3227.20 نقطة، وزاد ناسداك 17.33 نقطة أو 0.19% مسجلاً 8970.21 نقطة وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 24.01 نقطة أو 0.08% إلى 28539.46 نقطة.

وارتفعت الأسهم اليابانية في ختام التداولات عقب حديث محافظ بنك اليابان «كورودا»، ومع ترقب التطورات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عقب تأكيد الجانبين الصيني والأمريكي على تواصلهما بشكل مستمر بشأن حفل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري. وأكد «كورودا» أن مخاطر تعرض الاقتصاد العالمي للتباطؤ والركود ما زالت قائمة.

مشيراً إلى احتمالية اتخاذ المزيد من الإجراءات التيسيرية في حالة انخفاض التضخم عن المستوى المستهدف. وعند الإغلاق، صعد مؤشر «نيكاي» 0.6% إلى 23924 نقطة، كما سجل المؤشر الأوسع نطاقاً «توبكس» ارتفاعاً 0.57% عند 1731 نقطة. وخلال التعاملات ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية هامشياً 0.15% إلى 109.54 ين.

وارتفعت الأسهم الصينية في ختام التداولات عقب قرار بنك الشعب الصيني برفع سعر اليوان إلى أعلى مستوياته في حوالي 5 أشهر. وقرر بنك الشعب الصيني أمس، رفع السعر المرجعي اليومي لليوان إلى أعلى مستوياته منذ بداية أغسطس عند 6.98 أمام الدولار الأمريكي.

وعند الإغلاق، سجل مؤشر «شنغهاي» المركب ارتفاعاً 0.85% إلى 3007 نقاط، كما صعد «شنتشن» المركب 0.72% عند 1709 نقاط.