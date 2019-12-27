النفط عند ذروة 3 أشهر بدعم انخفاض المخزون الأمريكي

المصدر: نيويورك - رويترز

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أشهر أمس، مدعومة بتقرير يظهر تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة وبآمال إنهاء حرب التجارة الأمريكية الصينية.

وخلال التعاملات ارتفع خام برنت 48 سنتاً إلى 67.68 دولاراً للبرميل. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 48 سنتاً أيضاً ليسجل 61.59 دولاراً. وكلا الخامين القياسيين عند أقوى مستوياته منذ 17 سبتمبر.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه ونظيره الصيني شي جين بينغ سيوقعان ما يسمى اتفاق المرحلة 1 لإنهاء نزاعهما التجاري والذي تم التوصل إليه في وقت سابق هذا الشهر. ورفعت فكرة اتفاق موقع عليه الأسهم الأمريكية إلى مستويات جديدة، ودعمت العقود الآجلة للخام التي عادة ما تقتدي بالأسهم.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه لاستشارات التداول، في مذكرة: «تبدو السوق بصدد مواصلة ركوب موجة شهية المخاطرة المتنامية التي يسلط عليها الضوء ارتفاع الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة». وتدعمت الأسعار أيضاً بعد أن قال معهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء الماضي إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت 7.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي.