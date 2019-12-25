الذهب إلى أعلى مستوياته في شهر ونصف

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر أمس، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1490.30 دولاراً للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر عند 1490.75 دولاراً وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1494.30 دولاراً.

وأظهرت بيانات أول من أمس أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة زادت على نحو طفيف في نوفمبر، وأن الشحنات تراجعت، ما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل على الأرجح تضغط على النمو في الربع الأخير من العام.

ومما يُضاف إلى المخاوف انكماش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع 0.1% في أكتوبر، مسجلاً أول انخفاض شهري منذ فبراير لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأمريكي ما أثر سلباً على التصنيع.

المرحلة 1

وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتجه الذهب صوب تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 بارتفاع 16% لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 17 شهراً، والذي أدى لاضطراب الأسواق المالية العالمية.

وحتى مع اتخاذ بكين وواشنطن خطوات لنزع فتيل النزاع بينهما، فإنهما تختلفان بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج والتعامل مع أقلية الويغور المسلمة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% إلى 17.62 دولاراً للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر عند 17.64 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وربح البلاديوم 0.2 % إلى 1880 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 937.12 دولاراً.