اليورو يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

المصدر: لندن - رويترز

تراجع اليورو أمس ليعاود الاتجاه صوب أدنى مستوى في أسبوعين، في الوقت الذي لقي فيه الدولار الدعم من تفاؤل حيال تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن أسواق العملات اتسمت بالهدوء في بداية موسم العطلات.

وتعرض الجنيه الإسترليني، الذي تراجع على مدى 5 أيام متتالية، لضغوط مجدداً أمام الدولار، حيث تأثرت العملة البريطانية سلباً جراء المخاوف من خروج فوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتقلص السيولة.

وتراجع اليورو في أحدث التعاملات 0.2% إلى 1.1071 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.1% مسجلاً 97.781.

وبلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى في 5 أشهر.

وتبلي العملة الأسترالية بلاءً حسناً حين يزيد التفاؤل بشأن التجارة العالمية واقتصاد الصين.

ذروة للأسترالي

وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.6930 دولار أمريكي، ليظل قريباً من ذروته المسجلة في 13 ديسمبر عند 0.6939 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر يوليو.

وزادت العملة ما يزيد على 1% منذ الأسبوع الماضي. ويقول المحللون إن الضبابية التي تحيط بالنزاع التجاري بين واشنطن وبكين ستستمر في 2020.

وانخفض الدولار النيوزيلندي إلى 0.6632 دولار أمريكي، عند ما يقل قليلاً عن ذروة خمسة أشهر التي سجلها أول من أمس، والبالغة 0.6639 دولار.

ونزل الإسترليني إلى 1.2938 دولار بعد أن بلغ أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2905 دولار أول من أمس. تنخفض العملة البريطانية منذ استبعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تمديد الفترة الانتقالية السابقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد ديسمبر 2020. ويخشى كثيرون من أن هذا لا يتيح وقتاً كافياً للتفاوض على اتفاق تجارة جديد مع الاتحاد الأوروبي.

ومقابل اليورو، ارتفع الإسترليني 0.2% إلى 85.59 بنساً.

ومقابل العملة اليابانية لم يطرأ تغير يذكر على الدولار عند 109.40 ين.