«ريفيان» تجمع 1.3 مليار دولار استثمارات جديدة

المصدر: ديربورن - د ب أ

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية ريفيان نجاحها في جذب استثمارات مالية جديدة بـ 1.3 مليار دولار ضختها شركات أمازون وفورد موتور للسيارات وصناديق الاستثمار الذي تقدم شركة تي.رو برايس أسوشيتس الخدمات الاستشارية لها وصناديق الاستثمار التي تديرها شركة بلاك روك للاستثمار المالي.

وقال آر.جيه سكارينج، مؤسس ريفيان ورئيسها التنفيذي: الاستثمارات تؤكد الثقة بفريقنا ومنتجاتنا وتكنولوجيتنا واستراتيجيتنا. ونحن سعداء للغاية بدعم هؤلاء المساهمين الأقوياء وهذه رابع جولة تنفذها ريفيان لجمع الأموال خلال 2019.

وأعلنت ريفيان في فبراير استقطاب استثمارات مالية قيمتها 700 مليون دولار بقيادة أمازون وفي أبريل الماضي أعلنت ضخ فورد موتور 500 مليون دولار وفي سبتمبر استثمرت كوكس أوتوموتيف 350 مليون دولار في ريفيان.