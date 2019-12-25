17 تريليون دولار أرباح الأسهم العالمية 2019

المصدر: لندن - الوكالات

ارتفعت قيمة أسواق الأسهم العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار خلال 2019 بدعم ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية والآسيوية إلى مستويات قياسية.

وبحسب تقرير نشره «دويتشه بنك» تجاوزت قيمة أسوق الأسهم العالمية نحو 85 تريليون دولار مرتفعةً مستوى أدنى من 70 تريليوناً بداية العام.

وشهد العام الجاري العديد من التطورات الإيجابية التي دعمت أداء أسواق الأسهم، وكان أبرزها اتفاق الولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، وموافقة مجلس النواب الأمريكي على اتفاق التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية.