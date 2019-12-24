بالفيديو.. بوتين أول مسافر على متن أطول قطار في أوروبا

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حركة السكك الحديدية على جسر القرم البالغ طوله 19 كم، والذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا وهو الأطول في أوروبا، ووصف بوتين الجسر بأنه "تحفة فنية".

وبدأ بناء الجسر في فبراير 2016 ، بعد أقل من عامين من تصويت سكان القرم بأغلبية ساحقة على الانضمام إلى روسيا في استفتاء شعبي. وكان الرابط حاسمًا بالنسبة لشبه جزيرة القرم، التي ليس لها سوى حدود برية مع أوكرانيا، لذا فقد عمل المصممون البالغ عددهم 15000 شخص بجد، وغالبًا في ظروف عاصفة صعبة لتحقيق ذلك.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم الإنجليزي، تم افتتاح حركة السيارات عبر الجسر البالغ طوله 19 كم، والذي أصبح الأطول ليس فقط في روسيا، ولكن في أوروبا بأكملها في مايو 2018.

وقال بوتين قبل بدء رحلاته إلى شبه جزيرة القرم، إن تدشين هذه "الأعجوبة الهندسية يعد "حدثًا كبيرًا" ، حيث سيسمح لملايين السياح الآخرين من روسيا والخارج بزيارة شبه جزيرة القرم.

وتوجه أول قطار إلى شبه جزيرة القرم من سان بطرسبرغ ظهر أمس الاثنين. وسيقطع مسافة 2714 كيلومتراً ليصل إلى سيفاستوبول، المدينة الرئيسية في شبه الجزيرة في غضون 43.5 ساعة.