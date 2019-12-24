«بوينغ» تقيل رئيسها التنفيذي على خلفية أزمة «737 ماكس»

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

أعلنت أمس شركة «بوينغ» الأمريكية لتصنيع الطائرات إقالة رئيسها التنفيذي، دينيس مويلنبيرغ، من منصبه، بأثر فوري، على أن يحل جريج سميث، المدير المالي للشركة، محله بصفة مؤقتة، لحين تولى ديفيد كالهون، رئيس مجلس إدارة الشركة، منصب الرئيس التنفيذي بصفة دائمة اعتباراً من تاريخ 13 يناير المقبل.

وبحسب ما نشرته أمس «سي إن بي سي»، فقد أدلى سميث ببيان إلى موظفي الشركة، جاء فيه: «قرر مجلس إدارة الشركة أن التغيير في القيادة كان ضرورياً لاستعادة الثقة في تحركات الشركة وقدرتها على المضي قدماً وتجديد التزامها بالشفافية المطلقة».