الأسهم الأمريكية والأوروبية تحلّق إلى مستويات قياسية

المصدر: عواصم - رويترز

حلّقت الأسهم الأوروبية والأمريكية أمس، إلى مستويات قياسية جديدة مرتفعة البريطاني وفتحت الأسهم الأمريكية على ذروة قياسية مع استمرار تفاؤل التجارة، فيما انتعشت أسهم أوروبا بدعم التفاؤل حيال الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة بدعم تفاؤل المستثمرين حيال مزيد من التراجع في حدة التوترات التجارية الصينية الأمريكية بعد اتفاق أولي من المقرر توقيعه في يناير المقبل. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 231.68 نقطة بما يعادل 0.82 % إلى 28608.64 نقاط، وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 17.96 نقطة أو 0.56 % إلى 3223.33 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع‭. % 0.28 ،

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه أجرى «محادثات جيدة للغاية» مع نظيره الصيني شي جينبينج وأنه يجري حالياً ترتيب «التوقيع الرسمي» على الاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن. واقتربت الأسهم الأوروبية من مستوى قياسي مرتفع مع شراء المستثمرين في الأسواق بعد تأكيد جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير عقب عدم تيقن لأكثر من 3 سنوات، مما أقنع الأسواق بدرجة أكبر بأن الأغلبية الكبيرة لحزب المحافظين ستفضي على الأرجح إلى خروج سلس.