ارتفاع الصادرات الأمريكية في الربع الثالث

المصدر: واشنطن - الوكالات

أبقت الحكومة الأمريكية على تقديراتها لقراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث عند 2.1%، وذلك على الرغم من تعديل بيانات الإنفاق الاستهلاكي بالرفع.

وأظهرت بيانات صادرة أمس أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو 70% من إجمالي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 3.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مقابل التقديرات الأولية عند 2.9% ومقابل 4.6% في الربع الثاني.

أما مؤشر الاستثمارات الثابتة، فقد تراجع بنحو 0.8%، وهي وتيرة أقل من المسجلة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حينما انخفضت بنسبة 1.4%. وارتفعت الصادرات الأمريكية في الربع الثالث بنحو 1%، مقابل انخفاض 5.7% خلال الربع الثاني.